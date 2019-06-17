Пилотов попавшего в катастрофу SSJ-100 отстранили от полетов из-за стресса

Пилотов самолета Sukhoi Superjet-100, который попал в катастрофу в московском аэропорту Шереметьево, временно отстранили от полетов. Об этом сообщает Интерфакс.

«Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — сказал собеседник агентства. По его словам, еще неизвестно, какое время займет курс лечения и восстановления.

Собеседник добавил, что Межгосударственному авиационному комитету может понадобиться на расследование катастрофы не меньше года.

Ранее МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево, согласно которому она случилась после попадания в самолет молнии — из-за этого произошло отключение автопилота.

Напомним, 5 мая выполнявший рейс Москва — Мурманск SSJ-100 совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СМИ сообщали, что в качестве основной версии эксперты рассматривают ошибку пилотов.