Kinodanz и BadComedian заключили мировое соглашение

Автор YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов и подавшая к нему иск на 1 млн рублей кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, сообщил «МБХ медиа» адвокат видеоблогера Сергей Панченко.

«Стороны считают данный инцидент урегулированным. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», — рассказал защитник. Он сказал, что детали соглашения раскрыть не может.

Ранее о готовности пойти на мировое соглашение говорил представитель Kinodanz. Он уточнял, что сумма иска является формальной, потому что несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов с компанией после обзора Баженова, и убытки Kinodanz превысили эту сумму.

Об иске Kinodanz к Баженову стало известно 3 июня. Кинокомпания утверждала, что видеоблогер нарушил правила цитирования произведения в обзоре на фильм «За гранью реальности».