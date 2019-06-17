Роскомнадзор: в случае изоляции Рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и Калининградской области
Роскомнадзор опубликовал проект приказа, описывающего правила маршуртизации сообщений при централизованном управлении российского сегмента интернета.
Так, трафик будет запрещено направлять за пределы России за исключением сообщений между пользователями Калининградской области и других регионов.
Исключением также предлагается сделать посольства, консульства и представительства страны, находящиеся за рубежом.
Ранее Минкомсвязи уточнило, что Рунет можейт перейти в режим централизованного управления в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».
Под угрозами устойчивости подразумевается нарушение работы сети при природных и техногенных катастрофах и при отказе части оборудования, под угрозами безопасности — попытки взлома оборудования провайдеров.
Правила будут действовать в рамках закона о «суверенном Рунете», подписанного президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. Он вступит в силу с 1 ноября, ряд его положений, в том числе о создании национальной доменной зоны, — с 2021 года.