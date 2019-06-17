Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

В возрасте 67 лет скончался Мухаммед Мурси, экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена).

Как сообщает телеканал Ahaber, это произошло во время судебного заседания по делу о шпионаже. Ему стало плохо после предъявления обвинений.

Мухаммед Мурси стал президентом Египта в 2012 году, победив на конкурентных демократических выборах после событий «арабской весны», в результате которых был смещен президент Хосни Мубарак.

В 2013 году в стране случился военный переворот, в ходе котрого к власти пришел Абдул Фаттах Ас-Сиси, объявивший «Братьев-мусульман» террористической организацией.

В 2015 году Мурси приговорили к смертной казни (позднее изменили наказание на пожизненное заключение) за «подстрекательство к насилию и междоусобице» и создание террористической группы для нападения на полицейские участки, госучреждения и христианские храмы.