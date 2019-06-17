Экс-глава Свердловской железной дороги покончил с собой после освобождения из-под домашнего ареста

Бывший руководитель Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов покончил с собой, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел после того, как его освободили из-под домашнего ареста под залог. Источник Znak.com отмечал, что в последнее время Миронов находился в тяжелом эмоциональном состоянии.

Алексея Миронова, задержанного в декабре прошлого года, обвиняли в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК). Речь идет о сумме в размере 725 тысяч рублей, которые, по информации Znak.com, были переданы на дизайн-проект частного коттеджа Миронова за покровительство при распределении контрактов РЖД.

Позднее против него возбудили еще одно дело по ст. 290 УК и по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы). Последнее обвинение касается злоупотреблений при реконструкции путей возле Сургута.

Сам Миронов и его защита настаивали на несостоятельности обвинений. В феврале его перевели под домашний арест, а 12 июня Миронова отпустили под залог в размере 5 млн рублей. В качестве поручителя выступил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.