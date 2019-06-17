ЛГБТ-активист из Новочеркасска рассказал о слежке и нападении на него сотрудника Центра «Э»

ЛГБТ-активист из Новочеркасска Федор Лаптев рассказал о слежке за собой и нападении на него сотрудника Центра по противодействию экстремизму, сообщает «Медиазона». Его полный рассказ приводит «Протестный МГУ».

По словам Лаптева, следившего за ним человека звали Олег, на виду ему 35-36 лет. Он был среди сотрудников Центра «Э», которые в ноябре 2017 года проводили с ним беседы в УВД Новочеркасска.

Тогда активист сообщал, что полицейские угрожали ему и интересовались создательницей паблика «Дети 404» об ЛГБТ-подростках Еленой Климовой. Лаптев рассказывал, что его били об стену и стол. После этого он покинул Новочеркасск.

В декабре 2018 года Лаптев вернулся, в июне он заметил за собой слежку: «На следующий день вечером я пошел выбрасывать мусор, и на обратном пути за углом дома я обнаружил его. Я ускорил шаг, и, проходя мимо машины, он мне в спину задал вопрос: “Почему ты еще жив?”».

Вечером 14 июня молодой человек вышел на рынок за продуктами. Подходя к железной дороге, его резко ударили в затылок, когда он повернулся — по левой стороне головы. Лаптев упал на нерабочие рельсы, в его глаза помутнело.

«Он мне сказал: “Я же говорил, что ты умрешь!” Я начал говорить, что сейчас вызову полицию, на что получил ответ: “Она уже здесь”», — пишет молодой человек.

Врачи диагностировали у Лаптева закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей свода черепа: «Я отказался от госпитализации и отправился в полицию, там у меня, смеясь и шутя, приняли заявление, и я отправился домой».

Федор Лаптев был волонтером ростовского штаба политика Алексея Навального. В июле 2017 года он рассказывал, что неизвестный напал на него в Новочеркасске, ударив в живот и пообещав проблемы, если тот «еще раз высунется».