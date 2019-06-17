«Бедность стала позором»: глава Счетной палаты не исключил возможность «социального взрыва» в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил возможность «социального взрыва» в России из-за роста уровня бедности. Такое мнение он выразил в программе «Познер», передает ТАСС.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — рассказал Кудрин.

По его словам, «бедность в России стала позором». Проблемы в российской экономике он связал не с ценами на нефть и не с санкциями, а с внутренними проблемами, в том числе с отсутствием политической воли к некоторым шагам.

«У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очередные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это движение назад», — заявил Кудрин (цитата по РБК).

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Как сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в 2018 году число бедных россиян, у которых доход ниже прожиточного минимума, сократился на 400 тысяч человек (12,9%). За чертой бедности находятся 51% семей. Всего к бедным Росстат относит 18,9 млн россиян.