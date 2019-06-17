Работники хлебозавода в Подмосковье объявили голодовку из-за долгов по зарплате

48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку. Они требуют выплатить долги по зарплате за четыре месяца.

«Нам должны за февраль, март, апрель и май, — рассказала «Новой газете» работница хлебокомбината Татьяна (женщина попросила не писать ее фамилию). — В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат вообще перестал работать. С подключением ресурсов сейчас есть продвижение, а вот зарплату так и не платят».

20 мая и 6 июня работники хлебокомбината уже проводили собрания и требовали выплатить долг, угрожая голодовкой. Утром 17 июня руководство завода в очередной раз пообещало, что инвестор перечислит месячную зарплату в течение нескольких дней. Работники в это не поверили и заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В августе 2017 года владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. В феврале 2018 года холдинг признали банкротом.

Читайте также Первое уральское предупреждение. Рассерженные свердловские рабочие отправили своего товарища в Москву требовать повышения зарплат

«В конце ноября 2018 года „Настюша” поставила нас перед фактом: с завтрашнего дня хлеб не берем. А все распространение было на них. Объем выпуска упал с 30 тонн до пяти. Мы кое-как держали комбинат на плаву, но 6 мая 2019 года нам отключили газ, а потом свет и воду», — сказал «Новой газете» замдиректора завода Михаил Ляпушкин.

По словам Ляпушкина, правительство Московской области нашло комбинату нового инвестора, который 17 июня оплатил предприятию газ. В четверг или пятницу ожидается поступление месячной зарплаты для 165 сотрудников (около 4 млн рублей).

Читайте также Почему в России неправильно борются с бедностью и как выбираться из ловушки нищеты: эксперт

«Получается, мы несколько раз обещали [выплатить долг], но не знали, что все это не так быстро. А терпение у людей заканчивается», — признался замдиректора хлебокомбината.

Ляпушкин добавил, что не поддерживает решение своих сотрудников о голодовке, но останется с ними, потому что это и его «родной завод».

Работники комбината будут ночевать на стульях и лавочках в заводской столовой.

Репортаж о забастовке на Сергиево-Посадском хлебокомбинате читайте в ближайшее время на сайте «Новой газеты».