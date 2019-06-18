В Москве напали на исполнительного директора Фонда кино

В Москве совершено нападение на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, об этом он сообщил «Пятому каналу».

На Тельнова напали около его дома, уточнил он ТАСС. Это произошло около 22 часов.

«Возвращался с прогулки домой. В темном дворике подбежал человек, нанес мне два удара сильнейших, повалил на землю и сфотографировал на камеру. Вот и все, ничего не взяв», — сказал он.

Глава Фонда кино заявил, что угрозы ему не поступали, поэтому причины нападения ему неизвестны. Однако он отметил, что за ним могли следить.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью прошлого года. Ранее он возглавлял киностудию «Ленфильм» и департамент кинематографии Минкульта.