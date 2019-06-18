Сторонник Навального Леонид Волков вышел на свободу после 28 суток ареста

Сторонник политика Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу после 28 суток административного ареста. Об этом он сообщил в твиттере.

Волков поблагодарил тех, кто его поддерживал, и сказал, что до конца недели ответит на письма и сообщения, которые пришли ему за время ареста.

Напомним, сторонника Навального арестовали 10 июня за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая прошла 9 сентября прошлого года. Накануне Мосгорсуд сократил срок ареста Волкову с 15 до восьми суток. До этого он отбыл 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил организации аналогичной акции в Москве.