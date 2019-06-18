Трамп потребовал от NYT раскрыть источники информации о кибератаках на энергосистему России

Президент США Дональд Трамп потребовал от издания The New York Times раскрыть источники, предоставившие информацию для материала о кибератаках на российскую энергосистему. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

«Они должны немедленно раскрыть источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми», — заявил Трамп.

По его словам, издание «должно нести полную ответственность» за опубликованный материал.

Ранее Трамп назвал статью NYT«фактической госзизменой». Он заявил, что журналисты издания «враги народа» и «трусы». Газета обвинения отвергла.

Напомним, в статье NYT, опубликованной 15 июня, говорилось со ссылкой на источники, что за последний год США участили попытки внедрить в российскую энергосистему вредоносное программное обеспечение. В Белом доме изданию отказались описывать конкретные действия, которые предпринимаются для обеспечения кибербезопасности страны.