Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушения правил пожарной безопасности

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки у граждан при нарушении требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы, а также в закон «О пожарной безопасности» опубликованы на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно документам, изымать земельные участки в случае нарушений предлагают вне зависимости от статуса владельца. Исключением являются только случаи, когда участок является предметом ипотеки или против его собственника возбуждено дело о банкротстве.

Нарушениями, за которые планируют изымать землю, могут стать сжигание горючих материалов рядом с лесом, лесных насаждений или чужих земельных участков с жилыми домами, предположил в разговоре с РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. Глава практики международного арбитража и разрешения споров группы «Парадигма» Марат Хасанов добавил, что к ним также смогут отнести работы с открытым огнем на торфяниках и заправку двигателей на территории леса.

Планируется, что в случае нарушений госорганы пожарного надзора будут выносить владельцу участка предписание, на устранение нарушений будут давать шесть месяцев. Если в течение этого времени ситуация не будет исправлена, то землю изымут через суд. Через полгода после этого участок будут продавать на торгах, его владелец перед этим должен будет устранить нарушения пожарной безопасности.

Зампредседателя Московского союза садоводов Полина Тришина уточнила РБК, что захламленные и замусоренные участки часто действительно представляют угрозу пожарной безопасности. Однако она выразила опасения, что поправки в некоторых случаях могут санкционировать рейдерство со стороны государства и заинтересованных лиц.

Поправки в законодательство разработаны в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края», уточняет РБК. Весной природные пожары в этом регионе уничтожили примерно сто жилых домов. Пострадавшими от них признали почти 650 человек, причиненный сельскому хозяйству ущерб оценили в более чем 800 млн рублей.