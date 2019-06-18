США дополнительно направят тысячу военных на Ближний Восток в ответ на «угрозу» Ирана

США планируют направить на Ближний Восток дополнительно тысячу военных из-за ухудшения отношений с Ираном, говорится в заявлении Пентагона. Об этом сообщает CNN.

По словам исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, целью направления военных является оборона региона.

«Недавние иранские атаки подтверждают надежность информации, которую мы получили о враждебном поведении иранских сил и их доверенных лиц, угрожающих военнослужащим и интересам Соединенных Штатов в регионе», — сказал Шанахан, добавив, что «США не ищут конфликта с Ираном».

Глава Пентагона также сказал, что Соединенные Штаты будут «продолжать пристально следить за ситуацией и вносить коррективы в уровни вооруженных сил по мере необходимости с учетом разведданных и достоверных угроз». Источник CNN утверждает, что усиление американских сил на Ближнем Востоке будет включать в себя, в частности, противоракетную оборону и разведку.

Напомним, США и Великобритания обвинили Иран в произошедших 13 июня атаках на двух нефтетанкерах, шедших под флагами Панамы и Маршалловых островов. Всех 44 моряков, находившихся на борту, удалось эвакуировать. США опубликовали записи, на которых якобы иранские военные убирают несработавшую мину с одного из кораблей. Тегеран все обвинения отрицает. После инцидента CNN со ссылкой на источники сообщил, что за несколько часов до взрывов на танкерах, Ирна выпускал ракету земля-небо по американскому дрону MQ-9.