Трамп анонсировал депортацию из США миллионов нелегальных мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующий неделе начнет депортацию миллионов нелегальных мигрантов. Об этом в своем твиттере сообщил президент Дональд Трамп.

«Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — заявил он. Трамп отметил, что Мексика «делает хорошую работу», применяя строгие иммиграционные законы. По его словам, мексиканские власти успевают остановить людей еще до того, как те подойдут в южной границе США.

Президент добавил, что Гватемала готовится подписать новое соглашение о «безопасной третьей стране», согласно которому мигранты перед пересечением границы должны просить об убежище в стране их первого въезда, если она считается безопасной. Трамп настаивает, что миграционный кризис в США может закончиться, когда демократы в Конгрессе начнут голосовать за соответствующую реформу.

Накануне американские власти заявили, что прекратят оказывать финансовую поддержку Гватемале, Сальвадору и Гондурасу, так как эти страны не принимают мер для преодоления миграционного кризиса.

Ранее Мексика подписала с США соглашение, согласно которому обязуется принять «решительные меры» для сокращения потока нелегальных мигрантов. В связи с этим Трамп приостановил введение пошлин на все мексиканские товары, которые должны были действовать с 10 июня.

Напомним, в феврале американский лидер объявил режим чрезвычайной ситуации для строительства стены на границе с Мексикой. Без ЧС такие действия он должен согласовывать с Конгрессом, но сенаторы-демократы в основном выступают против инициатив Трампа в области иммиграционной политики.