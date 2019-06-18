Некоторые российские банки начали требовать от клиентов сдачу биометрии

Некоторые российские банки начали требовать обязательную сдачу биометрии от своих вкладчиков, сообщает «Коммерсант».

Издание обнаружило, что один из клиентов ФК «Открытие» на портале «Банки.ру» пожаловался на то, что в организации без фотографирования нельзя открыть дебетовую карту, другой сообщил о невозможности открытия вклада. В «Почта-банке» человек, не сдавший биометрию, может рассчитывать только на оказание ряда услуг, отмечает «Коммерсант».

В ФК «Открытие» сообщили, что действительно требуют биометрические данные вкладчиков в обязательном порядке. По словам представителя банка, это нужно для идентификации клиентов и снижения риска мошеннических операций. В «Почта-банке» «Коммерсанту» сказали, что осуществляют сбор биометрии только для защиты клиентов от мошенников.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов пояснил «Коммерсанту», что банковский клиент может отказаться от биометрии. «Если клиент не хочет предоставлять свою фотографию, а банк не согласен заключать договор в отсутствие обязательных к предоставлению данных, то они могут просто этот договор не заключать», – уточнил он. Юрист компании FMG Group Данил Пашуткин добавил, что без биометрии кредитная организация может отказать в кредите, но не в открытии вклада.

В Росфинмониторинге «Коммерсанту» пояснили, что закон не обязывает клиентов банков сдавать биометрию. ЦБ добавил, что кредитные организации обязаны размещать данные о клиентах в единых системах, но только с их согласия.