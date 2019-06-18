Суд в Пензе арестовал 15 фигурантов дела о драке в селе Чемодановка

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца 15 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка, в ходе которой один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщила представитель суда.

После драки в полицию доставили 174 местных жителя. В рамках этого дела задержали троих, а позже еще 12 человек, в том числе подозреваемого в убийстве.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня. Тогда несколько жителей села подрались с цыганами, в результате чего пятерых участников драки госпитализировали — один из них умер от ножевых ранений. На следующий день около полутора тысяч местных жителей перекрыли участок федеральной трассы, а 15 июня в соседнем селе подожгли дом цыган.

17 июня стало известно о том, что все цыганское население Чемодановки покинуло село. Глава сельсовета заявлял, что цыгане выехали принудительно, и пресс-секретарь пензенского губернатора сказала, что они сами решили уехать из домов.

Дополняется