Экс-главу УЕФА Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции при выборе столицы ЧМ-2022

обновление 16:03 Мишеля Платини задержали исключительно для допроса о выборе места проведения ЧМ-2016 в качестве свидетеля — он не арестован и ему не предъявлены обвинения. Об этом сообщает его официальный представитель Жан-Кристоф Алькье.

Мишель Платини. Фото: EPA

Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает французское издание Mediapart.

63-летнего Платини подозревают в содействии выбора Катара страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу в 2022 году. Решение принималось в декабре 2010 года.

Сейчас Платини находится в здании Подразделения полиции по борьбе с коррупцией в Нантере — пригороде Парижа. По делу также проходит Клод Геан, занимавший в то время пост генсекретаря Елисейского дворца при Николя Саркози, он не был задержан.

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Клод Геан проходит по другому коррупционному делу — связанному с ливийским диктатором Каддафи и экс-президентом Франции Николя Саркози. Главное об этом читайте здесь.

О сути обвинений пока что неизвестно, однако издание напомнило, что выбор страны хозяйки для ЧМ-2022 критиковали за слишком жаркий климат и за нарушения прав человека в Катаре. А в 2014 году Платини признавался, что незадолго до голосования встречался с катарским футбольным функционером Мохамедом бин Хаммамом, которого пожизненно отстранили от футбола за корррупцию.

Спортсмен руководил УЕФА с 2007 года, пока его в 2015 году не отстранил на 8 лет комитет ФИФА по этике (впоследствии срок сократили в два раза). Решение было связано с расследованием прокуратуры перевода ему 2 млн швейцарских франков в 2011 году от руководившего тогда ФИФА Сеппа Блаттера.