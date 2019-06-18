Бывший глава Серпуховского района Шестун порезал руки во время заседания суда

обновление 13:19 Во ФСИН заявили, что Шестуну оказали медицинскую помощь, а в госпитализации он не нуждается, так как порезы оказались незначительными, передает агентство «Москва».

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руки во время заседания в Гарнизонном военном суде. Об этом «Новой» сообщила председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

По ее словам, слушание экстренно прервали, а Шестуна госпитализировали. Русина добавила, что о его состоянии пока ничего неизвестно.

«Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решеткой без единого доказательства вины. <...> Поэтому у меня остается только один козырь, один "патрон" — моя жизнь. Именно поэтому я делаю голодовку и все остальное», — заявил он перед этим по видеосвязи из СИЗО.

На заседании рассматривалось заявление Шестуна, в котором он обвинил генерала ФСБ Ивана Ткачева в коррупции. Русина отметила, что экс-глава Серпуховского района собирался сделать заявление «о генерале ФСБ Дорофееве, который засветился в свете дела Голунова». Она также сообщила, что 14 июня Шестун возобновил голодовку.

Шестуна арестовали в июле 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), затем дело переквалифицировали в крупное мошенничество (ст. 159 УК). Кроме того, его подозревают в легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

Шестун отрицает свою вину и настаивает, что дело сфабриковано. 8 февраля он объявил голодовку, но 5 июня официально ее прекратил по просьбе правозащитников и согласился перейти на капельницы.