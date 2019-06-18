Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пишет Интерфакс.
«Мы считаем этих людей (продавцов мака — ред.) общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован», — заявила она.
По мнению Москальковой, за продажу пищевого мака люди получают «очень высокие сроки наказания».
Омбудсмен добавила, что сейчас продолжается работа над изменениями в ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств).
Обсуждение поправок в ст. 228 УК началось после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова незаконно обвинили в сбыте наркотиков. Спустя несколько дней уголовное преследование против не прекратили, а начальников УВД, где вели его дело, уволили.
«Новая газета» ранее рассказывала об уголовных делах, заведенных за контрабанду пищевого мака. Так, в январе этого года брянский суд оправдал 13 фигурантов «макового дела». Дело в третий раз поступило в Брянский областной суд в 2016 году.
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