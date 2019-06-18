ВC ликвидировал «Партию пенсионеров», «Альянс зеленых» и еще пять партий за неучастие в выборах

Верховный суд с 14 июня ликвидировал по требованию Минюста семь партий за неучастие в выборах в течение семи лет, следует из судебных материалов.

Были ликвидированы «Партия пенсионеров России», партию «Города России», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», партия «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан». В конце мая суд также приостановил деятельность «Партии Великое Отечество».

Решение вступит в силу через месяц, тогда Минюст должен будет исключить их из реестра партий. Депутаты этих партий в заксобраниях (как например от «Партии пенсионеров» в Забайкалье) не лишатся своих мандатов — они смогут присоединиться к другим фракциям.