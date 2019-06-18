Госдума приняла законопроект о приостановке действия договора о ракетах средней и меньшей дальности

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о приостановлении действия договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в карточке инициативы. «За» проголосовали 417 человек, еще один депутат воздержался.

До этого в марте президент Владимир Путин приостановил участие России в договоре. После принятия законопроекта возобновить действие ДРСМД сможет только президент.

Первыми выполнение договора в феврале приостановили США из-за обвинений России в нарушениях: по их данным, российские военные испытывали ракеты 9М729 с дальностью, превышающей разрешенные 500 км. Россия утверждает, что ракета не нарушает условия договора. Сразу после этого СМИ сообщали о планах Пентагона провести до конца года испытания двух типов запрещенных ракет.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между США и СССР вступил в силу с 1 июня 1988 года. Обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.