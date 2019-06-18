Верховный суд отклонил жалобу научного руководителя Путина к журналистам и «Трансперенси»

Верховный суд отказался рассматривать в кассационной инстанции жалобу ректора Горного университета Владимира Литвиненко к петербургским журналистам и антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл – Россия», следует из определения от 14 июня.

Таким образом, вышестоящий судебный орган оставил без внимания претензии Литвиненко к якобы порочащей его честь информации в СМИ. Считающийся самым богатым ректором в России, Владимир Литвиненко через суд требовал опровергнуть расследования, опубликованные в 2016 году в издании «Деловой Петербург» и на сайте «Трансперенси»: в них говорилось о возможной связи ректора Горного со злоупотреблениями при строительстве элитной недвижимости на Васильевском острове.

Общая сумма заявленных ректором исковых требований вначале составляла 65 миллионов рублей — примерно в 2000 раз больше средней компенсации морального вреда в России. Рассматривавший дело Василеостровский районный суд снизил компенсацию до 10 миллионов, а Городской суд в аппеляционной инстанции — до 1 млн рублей.

В итоговом решении горсуда журналистов исключили из числа должников ректора — компенсация в пользу Литвиненко была назначена только со стороны «Трансперенси Интернейшнл». Сумму в 1 миллион рублей им удалось собрать в рекордные сроки с помощью краудфандинга.