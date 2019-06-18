Конституционный суд запретил отказывать в митингах из-за недостаточных мер безопасности

Конституционный суд России запретил властям отказывать в проведении митингов, ссылаясь на «неопределенность форм и методов обеспечения правопорядка». Об этом говорится на сайте суда.

По мнению КС, такие действия властей приводят к чрезмерному государственному контролю и необоснованному ограничению свободных собраний, а также противоречат Конституции.

Суд посчитал, что основную ответственность за безопасность на митингах должны брать на себя власти и правоохранители, а не организаторы акций. Поэтому те должны дополнять предложения активистов, а не препятствовать проведению митингов, отмечает КС. В ином случае организаторы могут обратиться в суд, подчеркивается в постановлении.

Дело рассматривалось по заявлению иркутского активиста Валерия Тетерина, который в сентябре направил в местную администрацию запрос на проведение митинга. Заявку вернули без рассмотрения из-за плохо прописанных в ней мер безопасности.