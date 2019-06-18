В Татарстане с МВД взыскали 100 тысяч рублей в пользу заикающегося мужчины, избитого полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана обязал МВД выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда местному жителю Ильдару Шарифуллину, которого участковые под пытками заставили дать признательные показания. Об этом сообщил юрист Алексей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Шарифуллин требовал с полиции полтора миллиона рублей по мнению защиты, эта сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам. Однако в ходе заседания прокурор требовал уменьшить ее до 80 тысяч рублей, а представитель МВД вовсе отказался признавать требования мужчины.

На 25-летнего Шарифуллина, с детства страдающего от заикания, напали в августе 2017 года: двое пьяных участковых насильно посадили его автомобиль и привезли в опорный пункт, где били полуторалитровой бутылкой с водой по спине, а также коленом в грудь и руками по лицу. Мужчину отпустили только тогда, когда он подписал признательные показания в краже плиток из магазина.

В прошлом году обоих полицейских признали виновными в превышении полномочий и назначили им условные сроки — майору Альберту Самигуллину 5 лет, а Виталию Мустафину 4 года. Обоим также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.