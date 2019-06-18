В Махачкале отправили в СИЗО журналиста газеты «Черновик» Гаджиева

Советский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма, сообщили журналисты издания.

Заседание по требованию прокуратуры проходило в закрытом режиме, поскольку на прошлом заседании журналисты якобы незаконно вели трансляции (разрешение на съемку давал судья). С утра у здания суда проходили пикеты в поддержку Гаджиева, в которых, по оценкам «Черновика», приняли участие около 200 человек.

Одиночный пикет у Советского суда Махачкалы. Фото: «Черновик»

Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в том, что он вместе с еще десятью фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги дагестанскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (более известному как Абу Умар Саситлинский), которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (террористической организацией запрещенной в России, сам Ахмеднабиев связь отрицает).

В «Черновике» отмечали, что обвинение строится на показаниях предпринимателя из Москвы Камиля Тамбиева, которые он дал в утром того же дня. При этом в суде Тамбиев говорил, что к нему применяли насилие.