«Относим к эмоциональным проявлениям»: Кремль не согласился с Кудриным об угрозе «социального взрыва» из-за роста бедности

В Кремле не согласны с опасениями главы Счетной палаты Алексея Кудрина по поводу возможного «социального взрыва» в связи с ростом бедности в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«В плане наличия проблемы — безусловно, да. Об этом хорошо известно. Этого никто и не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать тоже считаем неверным», — сказал Песков.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что количество россиян, чьи доходы сократились, действительно возросло из-за экономических процессов, но о росте бедности говорить нельзя. Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны с «формулировками насчет каких-то там взрывов», и относят это «к эмоциональным проявлениям».

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Накануне Кудрин заявил, что в последние годы уровень жизни россиян снизился, и около 12,5 млн человек сейчас живет за чертой бедности. Проблемы в российской экономике он связал с внутренними проблемами, среди которых увеличение доли государства в экономике и уменьшение конкуренции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2018 году число бедных россиян с доходом ниже прожиточного минимума сократилось на 12,9%, и за чертой бедности сейчас живет половина семей.