Пятерых обвиняемых по «симферопольскому» делу «Хизб ут-Тахрир» приговорили к срокам от 12 до 17 лет

Северо-Кавказский военный суд в Ростове признал виновными пятерых крымскотатарских активистов по делу «симферопольской группы» Хизб ут-Тахрир (признанной в России террористической и запрещенной организации).

Теймура Абдуллаева, обвиняемого в организации ячейки Хизб ут-Тахрир в Симферополе, суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, его брата Узеира Абдуллаева суд приговорил к 13 годам заключения, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова — к 12 годам каждого, Рустема Исмаилова — к 14 годам заключения.

Обвиняемые были задержаны в Симферополе после обысков в октябре 2016 года. Гособвинение просило для обвиняемых сроки заключения от 17 до 11 лет лишения свободы. Кроме обвиняемого в организации Абдуллаева Теймура, суд всем присудил больший срок заключения, чем просил прокурор.

«Что происходит сейчас по отношению к нам, как к мусульманам и к нашему народу, это ни что иное как угнетение и репрессии мирных людей живущих на своей земле.

Это покушение на нашу честь, на наше достоинство и жизнь и на нашу религию Ислам, лишая нас возможности исповедовать и жить в соответсвии с предписанием нашей религии»,

— говорил в последнем слове Рустем Исмаилов, как и все фигуранты не признавший вины. Защита крымских татар намерена подать апелляционную жалобу. Все осужденные признаны правозащитным движением «Мемориал» политпреследуемыми.