ФСБ устроила обыск в музее «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили

В Москве сотрудники ФСБ пришли с обыском в музей «Собрание» бизнесмена Давида Якобашвили на Солянке. Об этом сообщает РБК.

По словам источника, следственные действия могут проводиться из-за уголовного дела, которое ФСБ возбудила по жалобе Бориса Минахи, бывшего бизнес-партнера Якобашвили. Минахи обвиняет его в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Якобашвили, который сейчас находится в Швейцарии на форуме ООН, отказал РБК в комментарии.

Давид Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», а также вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Бизнесмен занимает 145 место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивают в 750 млн долларов.