Заседание по «Новому величию» отложили из-за карантина по кори в московском СИЗО

Люблинский суд Москвы отложил до 8 июля рассмотрение дела «Нового величия» в связи с эпидемией кори в столичном СИЗО-3, в котором содержится один из обвиняемых Руслан Костыленков.

«Костыленков не доставлен. В СИЗО карантин по кори может продлиться от 17 до 21 дня. Соответственно, медики будут определять его участие в процессе», – сообщил судья Сергей Маслов.

Рассмотрение дела «Нового величия» началось в конце мая, ни один из восьми его фигурантов на скамье подсудимых вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК) не признавал.

По версии следствия, они якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.

Весной суды вынесли первые решения двум обвиняемым, которые признали вину и заключили досудебные соглашения – Рустама Рустамова приговорили к условному сроку, а Павла Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима.