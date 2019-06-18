Глава дирекции зрелищных мероприятий Москвы уволился после провального чемпионата по киберфутболу за 37 млн рублей

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский покинул свой пост, сообщает РИА Новости. Он не стал объяснять причин, однако ранее СМИ писали о растрате средств при организации чемпионата по киберфутболу.

Турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19 состоялся в спортивном комплексе ЦСКА в Москве 15 июня, и на него, согласно сайту госзакупок, выделили более 37 миллионов рублей. Турнир показывали по телеканалу «Матч ТВ», а также на стриминговом сервисе Twitch, где число людей на трансляции не превышало 140 человек. Трибуны ЦСКА также были почти пустыми.

В качестве ведущих на сайте госзакупок были заявлены спортивные журналисты Евгений Савин и Мария Командная, однако последняя рассказала в твиттере, что их организаторы даже не приглашали. Обоим в документам госзакупок должны были выплатить по 450 тысяч рублей. «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» — написала Командная. Журналисты также отмечали, что у мероприятия практически не было рекламы в соцсетях или на улицах, участники турнира также почти не писали о нем.

Турнир проводила именно дирекция спортивно-зрелищных мероприятий, которая относится к департаменту спорта Москвы, а ее партнерами были столичный департамент информационных технологий и ТАСС. Накануне Полинский объяснял неудачи в проведении турнира тем, что они «проводили подобные соревнования впервые», однако настаивал на том, что «стоимость проведения соревнований была абсолютно адекватной».