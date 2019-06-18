На активиста «Стоп ГОК» составили протокол за фото забора с нацистской символикой

В Челябинске на лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца составили административный протокол о пропаганде нацистской символики (ст. 20.3 КоАП). Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

По словам активиста, в 2014 году он увидел на строительном заборе нацистскую надпись, сфотографировал ее и отправил в прокуратуру обращение с просьбой принять меры против тех, кто ее сделал. Ответа он не получил, а надпись так и осталась на заборе, поэтому он опубликовал в соцсети пост с жалобой на бездействие властей и той же фотографией.

Московец отметил, что протокол оформили из-за фотографии, но при этом не учли контекта. Он пообещал, что они с адвокатом постараются привлечь полицейских к ответственности за фальсификацию.

Ранее Московцу предъявили обвинения в подстрекательстве к поджогу горно-обогатительного комбината (ч. 2 ст. 213 УК). Участники движения «Стоп ГОК» выступают против его строительства из-за возможного загрязнения воздуха, почвы и водохранилища.

В мае в правительстве поддержали законопроект, разрешающий использование нацистской символики без цели пропаганды, но отметили необходимость его доработки. Его авторы предложили дополнить статью 20.3 КоАП примечанием, что ее действие не распространяется на «произведения науки, литературы, искусства, продукции СМИ» при условии осуждения нацизма и экстремизма.