Росстат: в мае цены на бензин выросли на 17,5%
Цены на автомобильный бензин увеличились в мае в среднем на 17,5%. Об этом сообщает Росстат. Кроме того, выросла стоимость сырой нефти (на 4,5%) и других нефтепродуктов.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. «Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Ранее в мае президент Независимого топливного союза рассказал о возможном скачке цен на бензин. По его словам, ситуация на топливном рынке становится похожа на весенние события прошлого года, когда на заправках резко подорожало топливо.
Напомним, весной прошлого года цены на нефтепродукты резко выросли. Так, в мае в среднем рост составил 5,2–5,6%. В конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.
Затем правительство решило с 1 января 2019 года повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 и 2,7 тысячи рублей за тонну. Вице-премьер Дмитрий Козак утверждал, что при этом на автозаправочных станциях скачка цен на бензин не будет.