Росстат: в мае цены на бензин выросли на 17,5%

Цены на автомобильный бензин увеличились в мае в среднем на 17,5%. Об этом сообщает Росстат. Кроме того, выросла стоимость сырой нефти (на 4,5%) и других нефтепродуктов.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. «Если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Ранее в мае президент Независимого топливного союза рассказал о возможном скачке цен на бензин. По его словам, ситуация на топливном рынке становится похожа на весенние события прошлого года, когда на заправках резко подорожало топливо.

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Напомним, весной прошлого года цены на нефтепродукты резко выросли. Так, в мае в среднем рост составил 5,2–5,6%. В конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.

Затем правительство решило с 1 января 2019 года повысить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 и 2,7 тысячи рублей за тонну. Вице-премьер Дмитрий Козак утверждал, что при этом на автозаправочных станциях скачка цен на бензин не будет.