Адвокаты пожаловались Бастрыкину на слишком тяжелое обвинение сестрам Хачатурян

Адвокаты сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, подали жалобы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на слишком строгую, по их мнению, квалификацию преступления своих подзащитных.

14 июня сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции по прежней статье – об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Защитники называют эту квалификацию самой тяжкой из всех возможных. По их мнению, следствию стоило или прекратить дело, или оценить действия девушек как необходимую оборону от продолжавшегося многие годы насилия со стороны их отца Михаила Хачатуряна.

Адвокаты напомнили, что он в течение нескольких лет применял к дочерям физическое насилие и неоднократно посягал на их половую неприкосновенность, что причинило ущерб их психике: у младшей сестры Марии врачи диагностировали «острую реакцию на стресс», у других сестер также обнаружили расстройства психики.

«Исходя из всех собранных материалов, результатов многочисленных экспертиз, дело должно быть либо прекращено, либо должна быть дана иная квалификация. Факт того, что действия девушек были спровоцированы действиями самого потерпевшего, установлен следствием и подтвержден экспертизами, – рассказал защитник средней сестры Ангелины Алексей Паршин. –

В качестве основной версии следствие должно рассматривать необходимую оборону, а против Михаила Хачатуряна нужно посмертно возбудить уголовное дело».

Адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер также заметил, что его подзащитная вовсе не участвовала в убийстве: «Но следствием не было дано надлежащей оценки позиции Крестины относительно ее непричастности к преступлению».

Сестер Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца – мужчину нашли мертвым в августе в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В начале девушек поместили СИЗО, однако спустя несколько месяцев после общественного резонанса отпустили под домашний арест, а впоследствии – под запрет на определенные действия.