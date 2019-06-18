Десятки ученых РАН попросили президента прекратить «репрессивную наркополитику» в России

Несколько десятков ученых Российской академии наук попросили президента Владимира Путина пересмотреть все решения по делам, связанным с наркотиками, и «радикально реформировать систему уголовного преследования» по соответствующим статьям. Их письмо было опубликовано на сайте академического «Клуба 1 июля».

Таким образом они поддержали академика РАН и бывшего министра здравоохранения Андрея Воробьева, который 13 июня обратился к Путину с аналогичной просьбой. Подписи под обращением оставил 41 ученый — 14 академиков, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН.

«Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по "наркотическим статьям". Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?» — писал академик Воробьев.

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в начале июня в центре Москвы, обвинив в попытке сбыта наркотиков. Однако экспертизы не нашли связи между журналистом и найденными при обыске пакетиками с запрещенными веществами, и после общественного резонанса дело закрыли.