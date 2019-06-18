Уехавший из Чечни блогер Тумсо рассказал о решении польских властей выслать его в Россию

Блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший из Чечни в связи с конфликтом с родственником главы республики Рамзана Кадырова, сообщил, что власти Польши намерены депортировать его в Россию. Соответствующий документ он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Тучи сгущаются», — написал блогер. Он уточнил «Медиазоне», что польская погранслужба сообщила ему о начале производства по делу о депортации в декабре прошлого года. Решение по нему Абдурахманов получил накануне.

В 2015 году Абдурахманов не пропустил кортеж Ислама Кадырова, который тогда был руководителем администрации главы Чечни, сообщал «Коммерсант». У него вызвали претензии изображения в телефоне блогера. В том же году блогер уехал из Чечни.

Он пытался получить убежище в Польше и Грузии, но в обеих странах ему отказали. Против Абдурахманова возбудили уголовное дело об участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК). В 2016 году его объявили в розыск, суд заочно арестовал блогера. В интервью «Кавказ.Реалии» Абдурахманов рассказывал об угрозах родственникам со стороны чеченских силовиков. Связь с вооруженными группировками Абдурахманов отрицал.

В прошлом году Абдурахманов выложил на своем YouTube-канале разговор с общественным деятелем Максимом Шевченко, на это обратила внимание Русская служба «Би-би-си». Во время разговора блогер назвал Ахмата Кадыров первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. После этого родственники публично отреклись от Абдурахманова.

Слова блогера возмутили председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. «Би-би-си» отмечает, что он записал видео на чеченском языке, в котором якобы объявил блогеру кровную месть. Позже пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Даудов не объявлял кровной мести. «Он публично заявил в соцсетях на чеченском языке, обращаясь к Абдурахманову, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни», — уточнил он (цитата по РИА Новости).