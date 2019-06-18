Трамп сменил главу министерства обороны США

Исполняющим обязанности главы Пентагона станет Марк Эспер вместо Патрика Шанахана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

«Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!» — написал Трамп.

По словам президента США, Шанахан решил не выдвигать кандидатуру на пост министра обороны, так как решил посвящать больше времени семье. Трамп поблагодарил его за работу.

Шанахан стал главой Пентагона с 1 января. Ранее эту должность в течение двух лет занимал Джеймс Мэттис.

Эспер с 2017 года был должность министром армии США. До этого он занимал пост вице-президента корпорации Raytheon.