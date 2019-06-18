Новая газетастать со–
участником
×

Трамп сменил главу министерства обороны США

Политика

 

Исполняющим обязанности главы Пентагона станет Марк Эспер вместо Патрика Шанахана. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере. 

«Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!» — написал Трамп.

По словам президента США, Шанахан решил не выдвигать кандидатуру на пост министра обороны, так как решил посвящать больше времени семье. Трамп поблагодарил его за работу. 

Шанахан стал главой Пентагона с 1 января. Ранее эту должность в течение двух лет занимал Джеймс Мэттис. 

Эспер с 2017 года был должность министром армии США. До этого он занимал пост вице-президента корпорации Raytheon. 

Теги:
пентагон, трамп, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera