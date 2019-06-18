Верховный суд отказался рассматривать жалобу на исключение 16 гектаров земли из «Лосиного острова»

Верховный суд вынес решение в пользу компании «ТТК-Абрамцево», которая оспаривала принадлежность 16 гектаров земли национальному парку «Лосиный остров». На решение от 22 апреля обратил внимание РБК.

Против исключения земель из состава национального парка выступали Минприроды и ФГБУ «Национальный парк "Лосиный остров"». Суд отказал им в передаче кассационных жалоб в Судебную коллегию по экономическим спорам.

По мнению судьи, доводы министерства и представителей заповедника «не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела».

«ТТК-Абрамцево»в 2008 году презентовала проект туристско-торгового центра, однако впоследствии выяснилось, что часть территории, на которой планировалось его построить, принадлежит «Лосиному острову». Летом прошлого года суд решил, что спорные территории охраняемыми не являются.

В конце мая вице-премьер Максим Акимов поручил проработать вопрос о возможном изменении границ парка «Лосиный остров» для строительства железной дороги. До этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сдвинуть границы парка для реконструкции Щелковского шоссе.