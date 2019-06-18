Фонд Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Фонд Baring Vostok находящегося под домашним арестом инвестора Майкла Калви, по решению Амурского арбитража перестал контролировать банк «Восточный», сообщили РБК представители фонда и компании «Финвижн» Артема Аветисяна, которой были переданы 9,99% акций.

Evison (кипрская структура фонда) владела 51,6% акций «Восточного». Передача почти 10% банка означает утрату контроля над ним Baring Vostok. За пакет акций «Финвижн» перечислила 750 млн рублей.

«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне», — сказал представитель компании.

В Baring Vostok заявили, что Амурский суд в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил <…> контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решетку невиновных людей». В фонде добавили, что намерены отстаивать свои права в судах России и Англии.

Суд «Финвижн» выиграла у Baring Vostok 17 мая. 11 июня Амурский арбитраж обязал Evison немедленно исполнить решение о передаче акций.

Майкла Калви и ряд других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции на 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Калви свою вину отрицает. Он утверждает, что причиной возбуждения против него уголовного дела стал корпоративный конфликт внутри «Восточного» с акционерами банка Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.