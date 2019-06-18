Новая газетастать со–
участником
×

Фонд Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Общество

 

Фонд Baring Vostok находящегося под домашним арестом инвестора Майкла Калви, по решению Амурского арбитража перестал контролировать банк «Восточный», сообщили РБК представители фонда и компании «Финвижн» Артема Аветисяна, которой были переданы 9,99% акций.

Evison (кипрская структура фонда) владела 51,6% акций «Восточного». Передача почти 10% банка означает утрату контроля над ним Baring Vostok. За пакет акций «Финвижн» перечислила 750 млн рублей.

«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне», — сказал представитель компании. 

В Baring Vostok заявили, что Амурский суд в «беспрецедентно короткие сроки, игнорируя позицию Лондонского суда, лишил <…> контроля в банке в пользу рейдеров, которые отправили за решетку невиновных людей». В фонде добавили, что намерены отстаивать свои права в судах России и Англии. 

Суд «Финвижн» выиграла у Baring Vostok 17 мая. 11 июня Амурский арбитраж обязал Evison немедленно исполнить решение о передаче акций. 

Майкла Калви и ряд других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции на 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Калви свою вину отрицает. Он утверждает, что причиной возбуждения против него уголовного дела стал корпоративный конфликт внутри «Восточного» с акционерами банка Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.

Теги:
калви, банк восточный, baring vostok, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera