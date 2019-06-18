В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Об этом RNS рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Музей принадлежит Ананьеву. По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции». В банке уточнили, что, по словам персонала, картины поместили в хранилище и упаковали для транспортировки.

«В дальнейшем предстоит выяснить, все ли картины принадлежат Алексею Ананьеву, либо были переданы им третьим лицам — нерезидентам России и уже исходя из этого будут приняты соответствующие процессуальные решения», — рассказали в банке. Также в кредитной организации сообщили, что будут исходить из необходимости сохранения коллекции музея в России.

Напомним, Арбитражный суд Москвы 31 мая арестовал активы Алексея и Дмитрия Ананьевых общей стоимостью в 282,2 млрд рублей по иску Промсвязьбанка. Он с 2017 года проходил процедуру санации из-за обнаруженных в отчетности нарушений и фактов уничтожения кредитного досье. В банке отмечали, что работают над возвратом активов, которые бывшие совладельцы вывезли за границу. После ареста имущества Ананьевых ИРРИ закрылся.