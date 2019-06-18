Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (Vienna International Arbitral Centre; VIAC) cтал вторым иностранным арбитражем, получившим статус постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ) в России. Об этом сообщил замминистра юстиции Денис Новак, передает ТАСС.

По его словам, за выдачу рекомендации VIAC проголосовал 41 член Совета по совершенствованию третейского разбирательства. Новак добавил, что заявлений от других арбитражей на получение права работать в России в настоящее время нет.

Замминистра юстиции уточнил, что Венский арбитраж не сможет рассматривать внутрироссийские споры, потому что у него нет российского подразделения. Однако рекомендация позволяет ему при рассмотрении споров между российской и иностранной компаниями исполнять решения по ним на территории России. Также Венский арбитраж сможет рассматривать споры между российскими компаниями, находящимися в специальных административных районах (Приморье и Калининградской области).

Первым арбитражем, получившим рекомендацию Минюста России, стал Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC). До этого, после вступления в силу закона о реформе третейского разбирательства (арбитража) в 2016 году, российские компании потеряли право судиться в любом зарубежном арбитраже.