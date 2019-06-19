В Приморье на 37 миллионов рублей оштрафовали третью компанию, ловившую косаток для «китовой тюрьмы»

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 37,6 млн рублей за нарушение правил рыболовства компанию «Сочинский дельфинарий», занимавшуюся отловом косаток и белух для «китовой тюрьмы» в бухте Средней. Об этом сообщил ТАСС.

В июне суд оштрафовал за это еще две компании-отловщика — на 28 и 56 млн рублей соответственно. Суд признал, что они допустили нарушения при выборе места вылова, а также использовали неправильные орудия лова и конструкции для транспортировки животных (ч. 2 ст. 8.17 КоАП). Заседание по последней четвертой компании назначено на 24 июня.

О косатках и белухах в бухте «Средняя», которую из-за тесных грязных бассейнов и холода назвали «китовой тюрьмой», в прошлом году рассказали «Новая газета» и Greanpeace. Около 100 морских животных выловили в Охотском море для поставки в Китай, несколько из них, преимущественно детеныши, за время в неволе пропали.

Освободить их еще в марте требовал президент Владимир Путин, однако сроки неоднократно переносились. В Минприроды обещали выпустить животных до конца августа. В мае суд признал вылов животных незаконным, но отказался изъять их у частных компаний.