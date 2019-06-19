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Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании

Политика

 

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 2020 года. Его выступление перед сторонниками во Флориде цитирует Politico.

В своем выступлении Трамп назвал свою победу 2016 года «ключевым моментом в истории страны», поскольку она перевернула вашингтонский эстеблишмент: «Эта политическая машина пыталась присвоить ваши голоса, а заодно и ваше достоинство и ваше предназначение. Но мы никогда больше не дадим им этого сделать».

Он также обещал использовать тот же лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America great again), что и в первый раз, добиться тюремного срока для экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, и вновь опроверг сотрудничество с Россией: «Единственными, кто вмешивался [в расследование спецпрокурора Мюллера], были демократы и журналисты со своими фейками».

В издании отметили, что выбор Орландо городом для объявления о повторном участии в выборах был неслучайным: среди всех «колеблющихся штатов», где Трамп выиграл в 2016 году, перевес во Флориде был наиболее существенным, и он намерен его закрепить. В этом же штате находится его гольф-клуб, где он проводит по 100 дней в году.

Напомним, на президентских выборах 2016 года бизнесмен Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, считавшуюся фаворитом президентской гонки. Во втором туре за нее проголосовали 218 выборщиков, тогда как за Трампа — 279. В настоящий момент рейтинг его одобрения в среднем составляет 43%.

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