Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 2020 года. Его выступление перед сторонниками во Флориде цитирует Politico.

В своем выступлении Трамп назвал свою победу 2016 года «ключевым моментом в истории страны», поскольку она перевернула вашингтонский эстеблишмент: «Эта политическая машина пыталась присвоить ваши голоса, а заодно и ваше достоинство и ваше предназначение. Но мы никогда больше не дадим им этого сделать».

Он также обещал использовать тот же лозунг «Сделаем Америку снова великой» (Make America great again), что и в первый раз, добиться тюремного срока для экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, и вновь опроверг сотрудничество с Россией: «Единственными, кто вмешивался [в расследование спецпрокурора Мюллера], были демократы и журналисты со своими фейками».

В издании отметили, что выбор Орландо городом для объявления о повторном участии в выборах был неслучайным: среди всех «колеблющихся штатов», где Трамп выиграл в 2016 году, перевес во Флориде был наиболее существенным, и он намерен его закрепить. В этом же штате находится его гольф-клуб, где он проводит по 100 дней в году.

Напомним, на президентских выборах 2016 года бизнесмен Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, считавшуюся фаворитом президентской гонки. Во втором туре за нее проголосовали 218 выборщиков, тогда как за Трампа — 279. В настоящий момент рейтинг его одобрения в среднем составляет 43%.