«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова

Семья начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев живут в поселке, которым управляет компания отца экс-сотрудника ФСБ Андрея Васильева, показало совместное расследование «Новой газеты», «Трансперенси Интернешенл — Россия» и издания Baza.

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Васильев был арестован вместе с главой второго отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным и его замом Дмитрием Фроловым. При обыске у них изъяли 12 миллиардов рублей. А с именами Дорофеева и Медоева издание «Проект» связывало дело журналиста Ивана Голунова: его задержали после того, как он наткнулся на них в своем расследовании о похоронном бизнесе.

Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».

До того, как поселиться в «Лесной бухте», в 2009 году Алексей Дорофеев и Марат Медоев вместе с группой высокопоставленных силовиков получили землю в деревне Подпорино Истринского района от государства в качестве помощи ветеранам боевых действий по просьбе ФСБ.

Через 2 месяца после получения они продали свои участки топ-менеджерам строительной компании «Группа ЛСР». Годом ранее участки были выделены в деревне Савельево Истринского района, среди получателей была мать Марата Медоева. По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева может достигать 65–70 миллионов рублей.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе в разговоре с «Новой» отметил, что подобные сделки очень похожи на фиктивные и могли случиться с целью завладения государственной землей.