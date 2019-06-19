Московская мэрия объявила о переходе на раздельный сбор мусора с 2020 года

Мэрия Москвы приняла решение о переходе на раздельный сбор мусора — для этого во всех дворах города к 1 января 2020 года установят контейнеры для сбора пластика, стекла, бумаги, картона и металла. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании президиума столичного правительства.

Специальные баки должны будут появится также в магазинах и социальных учреждениях города — это станет первым этапом перехода к разделению мусора. Этот опыт пообещали применить для перехода ко «второму, углубленному этапу», однако подробности о нем не приводятся.

По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, на внедрение новой системы сбора мусора мэрия планирует выделить 3,7 миллиардов рублей. Собеседники «Коммерсанта» в индустрии оценили установку баков в 40 тысячах московских дворах в 520 миллионов рублей, а ежегодный вывоз мусора из них — в 1–1,8 миллиардов.

С 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, которые по 15-летним контрактам должны были построить заводы по переработке мощностью не менее 218 тысяч тонн в год, что, как отмечает газета, сделали не все из них.