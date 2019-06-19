Правительство предложило собирать информацию об аккаунтах учеников, родителей и учителей в соцсетях

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития предложили собирать у учеников, родителей и учителей информацию о социальных сетях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, который утверждает создание цифровой образовательной среды (ЦОС).

ЦОС была создана в рамках национального проекта «Образование» для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и административно-управленческого персонала. Планируется, что у каждого участника образовательного процесса будет своей цифровое портфолио. С помощью ЦОС, говорится в проекте, государство сможет проводить «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей».

В анкетах помимо имени и даты рождения будут вносить данные о социальных сетях. Школьникам также предложат указать своих репетиторов и одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет», а родителям и учителям — поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт». Кроме того, профиль педагога будет содержать информацию о его квалификации, научных достижениях и нагрузке.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что сбор данных «позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде». В ведомстве отметили, что сбор и обработка данных будет проводиться с согласия участников образовательного процесса «в рамках действующего законодательства России о персональных данных».