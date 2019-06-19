Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на схему кубанских судей по компенсациям за мнимые дефекты

Прокуратура и квалификационная коллегия судей Краснодарского края

проверят доводы мировых автоконцернов, обвинивших кубанских судей во взыскании компенсаций за мнимые дефекты, сообщил РБК.

Результаты проверки они передадут в Генпрокуратуру и в антикоррупционноле управление Кремля. Это первая официальная реакция федеральных структур на жалобу, отмечает издание.

О претензиях автопроизводителей Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover к краснодарским судам стало известно в конце мая. Компании утверждали, что судьи присуждали компенсации жаловавшимся на дефекты истцам в течение 15 дней после покупки, а судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты, которые устанавливали, что автомобили были повреждены на производстве.

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Высшая квалификационная коллегия судей в начале июня отказалась рассматривать их жалобу. Вслед за автоконцернами на необъективность краснодарских судов пожаловалось российское подразделение банка Intesa. В нем заявили, что ущерб банка по делам составил 50 млн рублей.