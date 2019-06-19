Суд отказался допустить журналистку «Новой газеты» в колонию к экс-мэру Ярославля Урлашову

Замоскворецкий районный суд Москвы отказался удовлетворить иск «Новой газеты» к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), которая отказала журналистке издания в интервью с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым.

Представитель ФСИН посчитал, что интервью с Урлашовым было нецелесообразным, однако не смог пояснить, в чем заключается эта нецелесообразность.

Он предположил, что отказ мог быть мотивирован сообщениями оперативной обстановки, и заявил, что ничто не мешает редакции обращаться за разрешением в любое другое время.

Защита требовала признать отказ незаконным, поскольку он нарушает право журналистов на свободный поиск, получение и распространение информации и право на свободу выражения мнения (ст. 29 Конституции РФ).

Кроме того, ведомство нарушило ч. 3 ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса России, произвольно и необоснованно отказав журналистке «Новой» в интервью на общественно-важную тематику и не предоставив альтернативное время для посещения заключенного.

«Позиция ФСИН, очевидно, направлена на создание препятствий в доступе независимых журналистов в колонии. Мы намерены обжаловать решение», — подчеркнула юрист Института права и публичной политики Ольга Подоплелова.

Корреспондентка «Новой» Елизавета Кирпанова от лица редакции обратилась в управление ФСИН по Ярославской области с просьбой разрешить ей провести личное интервью с Урлашовым, поскольку он неоднократно рассказывал о нарушениях в рыбинской исправительной колонии № 2, где сейчас отбывает наказание.

В декабре прошлого года правозащитники сообщили, что в этой колонии разгорелась эпидемия ВИЧ. По словам Урлашова, зимой в исправительном учреждении было около 200 ВИЧ-инфицированных заключенных. Ярославское управление ФСИН эту информацию отрицало.