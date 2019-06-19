«Нет к ним никаких вопросов». Лукашенко поручил отменить запрет на въезд в Беларусь участницам Pussy Riot 

Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной. Об этом в разговоре с Курачевой заявила глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщает «Медиазона».

«Мы мониторим тут всю ситуацию, и Александр Григорьевич, президент наш, узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот, вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. <…> Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: „Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов“. Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», — сказала Кочанова.

На этой неделе стало известно, что Беларусь запретила въезд Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной до мая 2020 года. Девушки узнали об этом, когда летели в Киев с пересадкой в Минске. Тем не менее, их все же пустили на рейс.

В пресс-службе пограничного комитета сообщили, что такое решение было принято «компетентными органами» и отказались назвать точные основания для запрета на въезд.

В июле 2018 года Верзилов, Никульшина, Курачева и Пахтусова выбежали на поле в полицейской форме во время финального матча чемпионата мира по футболу. Этой акцией они потребовали освобождения политзаключенных и прекращения уголовных дел за репосты и незаконные задержания на митингах.