Силовики проводят обыски в семи регионах России в домах подозреваемых в финансировании ИГ. Есть задержанные

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета проводят обыски в домах и квартирах жителей семи регионов России, подозреваемых в финансировании запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год предполагаемые члены ИГ находились в Сирии и собрали не менее 8 млн рублей для финансирования терроризма у жителей Москвы, Дагестана, Московской и Астраханской областей, Красноярского и Ставропольского краев, а также Югры.

Силовики задержали двоих подозреваемых, еще одного проверяют на причастность к преступлению, отмечает пресс-служба. В ходе обысков у них изъяли средства связи, чеки и «платежные инструменты». СК по Северному Кавказу возбудил четыре уголовных дела о содействии терроризму (ст. 205.1 УК).