НГУ обогнал СПбГУ в рейтинге лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds

Новосибирский государственный университет (НГУ) обогнал Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в рейтинге лучших университетов мира консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Рейтинг опубликован на ее сайте.

НГУ занял в рейтинге 231-е место, СПбГУ – 234-е. Годом ранее СПбГУ находился на 235-й позиции, НГУ – на 244-й.

Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический институт. Среди российских вузов лучшим по версии QS является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, находящийся на 84-й позиции (в прошлом году – на 90-й).

Рейтинг QS составляется на основе шести показателей, в числе которых индекс цитируемости, соотношение количества преподавателей к учащимся, доля иностранных студентов и репутация среди работодателей.